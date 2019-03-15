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Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira

Kabuğu meyvesinden daha pahalı portakal, bölgesi Çukurova’da üreticinin yeni umudu oldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:54
Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira

Türkiye'de narenciyenin anavatanı sayılan Çukurova Bölgesi'nde portakal fiyatları bahçede kilosu 1 liraya inince, üreticisinin yeni umudu kilosu 6 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu.

Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal bahçede kilosu 1 liraya kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 6 TL'ye kadar alıcı buluyor.

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Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira
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