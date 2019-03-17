Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Mart

Ekonomi başlığı altında döviz ve borsadaki son gidişat ile beraber altın fiyatları da en çok araştırılanlar arasında dikkat çekmektedir. Öyle ki, düğün mevsiminin yaklaşması neticesinde sorgulamalar da artış göstermiştir. Bu bağlamda, Pazartesi gününden itibaren döviz fiyatlarının içerisinde bulunduğu inişli çıkışın durumun yanında çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatları da dalgalı bir grafik içerinde bulunuyor ve konuya yönelik son dakika araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Coğrafyamızın kültüründe de son derece önemli bir öge olmasının yanında, yatırım ve hediyelik eşya olarak görülen altın, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği nesnelerden bir tanesidir.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 17 MART PAZAR

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