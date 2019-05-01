Savunmada ilklerin fuarı

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF 2019, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile dün kapılarını açtı. İki yılda bir düzenlenen fuara bu yıl 576'sı yabancı, 485'i Türk olmak üzere toplam bin 61 firma katıldı.



PEK ÇOK ÜRÜN SERGİLENDİ

IDEF'te Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri ATAK 2, ilk milli silahlı drone, zırhlı amfibi hücum araçları, fırtına obüslerinin namlu temizleme cihazının da olduğu pek çok ürün ilk kez görücüye çıktı. Fuarda zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve helikopterler, milli kamikaze dron sistemleri de sergilendi.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'19 İstanbul'da başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda TÜYAP'ta yapılan fuar, 3 Mayıs'a kadar devam edecek.



4 BİN 420 GÖRÜŞME

Fuarda katılımcı sayısı 800'den bin 61'e çıkarken yerli firmaların oranı da hızlı bir şekilde arttı. Savunma sanayisindeki yüzde 68'lik yerlilik oranı fuara da yansımış oldu. 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyet, fuarda firmalarla görüşme imkânı buldu. 4 bin 420 planlı görüşmenin gerçekleştirileceği IDEF'te 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı işbirlikleri ilan edilecek. İDEF, katılımcı firma açısından dünyanın dördüncü büyük savunma fuarı...



GÖRÜCÜYE ÇIKTILAR





Aselsan, yerli navigasyon sistemini tanıttı. ABD'nin kontrolündeki GPS ve Rusya'nın kontrolündeki Glonoss sistemlerinin savaş zamanı kapatılması durumunda çıkış noktası arayan şirket, Ataletsel Navigasyon sistemiyle uçakların lazer ışınları yardımıyla konumunu belirlemesini sağlıyor.





İDEF'19'da milli hava ve kara araçları ile milli uydu sergilendi yeni nesil milli avcı drone Songar da görücüye çıktı.





Kamuoyunda Atak'ın ağır abisi olarak bilinen TUSAŞ'ın ürettiği, Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez vitrine çıktı.





BMC Altay tankını, yenilenmiş haliyle görücüye çıkardı. BMC Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Asım Emir Acar, "Milli Savunma Bakanlığı'na 172 araç teslim edeceğiz" dedi.





TSK'nın ateş gücüne büyük katkı saglayan fırtına obusünün namlu bakımı için yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı cingi de İDEF 2019'de sergilenen ürünler arasındaydı.