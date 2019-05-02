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için yeni düzenleme! değişebilir...

Kent merkezlerindeki araç yoğunluğunun azaltılması için "düşük emisyon alanları" ilan edilecek. Bu yerlere, yoğunluğuna bağlı olarak, araç girişi sınırlandırılabilecek, yasaklanabilecek ya da ücretlendirilebilecek. Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 11:59
Trafik için yeni düzenleme! Mesai saatleri değişebilir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak tedbirler alacak. Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli adımlar atılacak.

Kent genelinde yoğun sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.

Bakanlıkça, havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırları dışındaki belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar, "Kentsel Ulaşım Ana Planı", ayrıca kentin ihtiyaçlarına, ulaşım ve mekansal planlarına uygun olarak "Otopark Ana Planı" hazırlayacak.

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Trafik için yeni düzenleme! Mesai saatleri değişebilir...
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