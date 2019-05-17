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ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, , kredi ...

ne kadar? Türkiye'de yaşayan vatandaşların yakinen takip ettiği konulardan biri de kredi . Vatandaşlar bankaların uyguladığı kredi faizlerini gün - gün takip edere, kendileri için en uygun olan seçeneceğe ulaşmak ve ev - otomobil gibi hayallerini de gerçekleştirmek istiyor. İşte Ziraat Bankası, , Vakıfbank başta olmak üzere banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:58
Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...

Yaz aylarına ve düğün sezonuna girilmesiyle birlikte vatandaşlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bu süreçte ev - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak olan bireyler uygun kredi faizlerini bulma telaşında. İşte banka banka kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranı %1.45! 150.000 TL'lik kredi kullanmak istediğinizde %1.45 faiz oranıyla 2.645,11 TL geri ödeyeceksiniz.

Ziraat Bankası taşıt kredi faiz oranı: %1.71

Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı: %1.75

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Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...
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