Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...

Yaz aylarına ve düğün sezonuna girilmesiyle birlikte vatandaşlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bu süreçte ev - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak olan bireyler uygun kredi faizlerini bulma telaşında. İşte banka banka kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranı %1.45! 150.000 TL'lik kredi kullanmak istediğinizde %1.45 faiz oranıyla 2.645,11 TL geri ödeyeceksiniz.

Ziraat Bankası taşıt kredi faiz oranı: %1.71

Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı: %1.75