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'de ilk kez meyvesi üretti!

'nın Gazipaşa ilçesinde satın aldığı arazide mango, licthi, pasiflora, pitaya, papaya gibi tropik meyveler üreten , 'de ilk kez meyvesi üretmeyi başardı. 60'a yakın kahve fidesi diken ve yaklaşık 10'u meyve veren Dağtekin, 20 kilogram civarında ürün hasat etti.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 16:36
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti!

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra 2005 yılında Gazipaşa'nın Yakacık Mahallesi'ne yerleşen , 'de ilk defa ağaçlarından meyve elde etmeyi başardı. Meyveler kırmızı hali aldıktan sonra toplamaya başlayan Yaşar Dağtekin, evinin önündeki arazisinde ayrıca pasiflora, licthi, pitaya, paya, mango, avokado, longan gibi tropik meyve üretiminde de başarılı sonuçlar elde etti.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (BATEM) ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde tropik meyve üretimi üzerine bölgeye örnek olacak üretimler gerçekleştiren Yaşar Dağtekin'in kahve üretiminin de bölgeye örnek teşkil ederek, üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti!
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