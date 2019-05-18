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başarılı gençlere destek olacak

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Eti başarılı gençlere destek olacak
ETI, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bilim, spor, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında yaratıcı fikirleri olan gençlerin destekleneceği 'Sen gençsin güç sensin' projesine 8 başarılı gençle başlandı. Proje kapsamında TOG'un gönüllü gençleri tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek taramalar ile keşfedilecek gençler, Eti tarafından desteklenecek. Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, "Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz" dedi. TOG Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise, "Türkiye'de 15-24 yaş arası 13 milyon nüfus var. 2018'de 60 binden fazla gencin katıldığı projeler 800 binden fazla insanın hayatına dokundu. Türkiye gençlere güvenerek yükselecek" ifadelerini kullandı.
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