60 bin personel ve memur alımı! 2019 PTT, İçişleri Bakanlığı, KYK, Sağlık Bakanlığı personel alımı ve başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu ilanda Mübaşir, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere 17 bin personel alımı yapılacağı bildirildi. 60 bin personel ve memur alımı ile ilgili başvuru şartlarını sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

2019 yılı 60 bin memur ve personel alımı devam edecek. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere 60 bin kişi işe alınacak. PTT, KYK, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi birçok devlet kurumunda personel ihtiyacı giderilecek. İşte personel alımı yapacak olan kurumlar.