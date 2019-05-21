Perakendede ramazan bereketi

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan hem sanal mağazaların hem de AVM'lerin yüzünü güldürdü. E-ticaret sitelerinin satışları ramazanda yüzde 30 artarken, AVM'lerde ise saat 20.30'dan sonra gelen ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 10-20 oranında artış oldu. Sektör temsilcileri gece yarısına kadar açık olan AVM'lerin bile dolu olduğunu söylüyor.Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, bayram alışverişleri, başlayan sezon indirimleri ve seçim etkisiyle haziran ayının AVM'ler açısından pozitif yönde hareketli geçeceğini söyledi. Ramazanın ise iftar sonrası kapı girişlerini artırdığını dile getiren Belgü, "Pek çok AVM kapanış saatlerini uzattı. Bu da cirolara artı olarak yansıyacak" ifadelerini kullandı.Mayıs ayında özellikle iftar sonrası ziyaret sayılarının yüze 15 arttığını dile getiren Kale Outlet Center AVM Müdürü Bülent Karataş, haziranda ise genellikle İstanbul'da okulların kapanıp yaz aylarının başlamasıyla AVM'lerin ziyaretçi giriş sayılarının yüzde 10 düştüğünü ancak seçimin etkisiyle bu düşüşün yaşanmayacağını kaydetti. Okullar kapanır kapanmaz AVM'lerin ciro ve ziyaretçi sayısı açısından düşük olan döneme girdiğini belirten Palladium AVM Genel Müdürü Ayşen Yerşen, seçim nedeniyle tatil planlarını erteleyen İstanbullular'ın AVM ciro ve ziyaretçi sayılarına olumlu yansıyacağını kaydetti. Yerşen, seçime kadar eğlence, yeme içme ve alışverişi bünyesinde barındıran AVM'lerin sıcak havalarda da İstanbul'da yaşayan vatandaşın tercihi olacağını ifade etti. Aqua Florya ve İstanbul Akvaryum İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu ise, iftar yemekleri ve sonrasında sahura kadar olan sürede özellikle yeme-içme alanları geniş olan AVM'lerin ziyaretçi sayıları ve cirolarında en az yüzde 10'luk bir artış olduğunu kaydetti.500'Ü aşkın dijital mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix. com'un yaptığı araştırmaya göre kadınların alışveriş sepetlerinin ortalama değeri 150 lira, erkeklerin alışveriş sepetlerinin ortalaması ise 210 TL'yi buluyor. Ramazan'da en çok alışveriş sahur saatlerinde yapılıyor. 23:00-04:00 saatleri arasındaki online alışveriş yoğunluğu, normal dönemlerin 4-5 katına kadar çıkıyor. Bu saatlerdeki müşterilerin yüzde 80'ini 25-35 yaşlarındaki çalışan ya da 55 yaş üstü emekli erkekler oluşturuyor. Ramazan'da online alışveriş yapan kadınların tamamına yakınını çalışanlar oluşturuyor. Kadınların yüzde 40'ı alışveriş için öğle tatilini tercih ediyor.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan'da hem market hem de üreticide en yüksek fiyat artış oranının limonda görüldüğünü belirtti. Bayraktar, "Fiyatı en fazla düşen ürün üreticide domates, markette kuru soğan oldu" dedi. Ramazan öncesine göre, markette 37 üründen 3'ünde fiyat değişmedi. 19'unda fiyat artışı, 15'inde fiyat azalışı oldu. Üreticilerde ise 29 üründen 10'unda fiyat değişmezken 8'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat düşüşü oldu. Markette kuru soğan fiyatında da yüzde 53.25 düşüş gerçekleşti. Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 21.62 ile limonda görüldüğünü, bunu yüzde 17.09 ile sütün takip ettiğini vurguladı. Ramazan öncesine göre, üretici fiyatlarında en fazla düşüş yüzde 55.56 ile domateste, en fazla fiyat artışı ise yüzde 33.33 ile limonda görüldü. Ramazan ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 351'i buldu.