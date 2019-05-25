Bayramda 6.500 kişiye ek istihdam

BUGÜN NELER OLDU

RamazanBayramı yaklaşırken, ikramlık çikolata ve şeker pazarı da hareketlendi. Yüzde 40.2'lik pazar payıyla ikramlık pazarında lider olduklarını söyleyen Şölen Çikolata CEO'su Elif Çoban, bu yıl için de beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Yıl boyu yapılan satışların yüzde 75'inin iki bayram arasında olduğunu söyleyen Çoban, "Büyüklüğü 600 milyon doları bulan bu pazarda lideriz. En yakın rakibimizle açık ara farkımız var. Bizim sektörümüzde herhangi bir daralma ya da küçülmeden söz etmek mümkün değil. Bu yıl yüzde 52 büyüme hedefimiz var. Buna mutlaka ulaşacağız" diye konuştu. Önümüzdeki yıl İstanbul ve Gaziantep'te bulunan fabrikalarında kapasite artırıcı yatırımlar yapacakları bilgisini veren Çoban, "Bu yıl 100 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Topraklarını seven ve bu topraklara yatırım yapan bir grup olarak büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Geçen yıl 1.4 milyar TL'lik ciro elde ettiklerini söyleyen Çoban, bu yıl için hedeflerinin 2 milyar TL olduğunu belirtti.Ramazan Bayramı'nda tüketicilere hem çikolatada hem de şekerde çok zengin bir ürün portföyü sunacaklarını söyleyen Çoban, 15 marka ve 66 farklı lezzet ile bu bayramın çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip marka olduklarını söyledi. 2018'de hediyelik çikolata pazarı yüzde 13.8 büyürken, Şölen'in yüzde 32.7 büyüme elde ettiğini kaydeden Çoban, "Bu bayram ürünlerimiz için özel olarak çevreci kese kağıtları hazırladık. Tesislerimizdeki çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak bayram döneminde 50 bin aşkın satış noktasında 6 bin 500 kişilik ek istihdam yaratıyoruz" dedi. Elif Çoban, ikramlık çikolatanın en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde tüketildiğini, ikinci sırada Marmara Bölgesi'nin olduğunu da sözlerine ekledi.