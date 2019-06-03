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Rafineri ’tan alacak

Giriş Tarihi: 3.6.2019
STAR Rafineri Irak’tan petrol alacak
SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri'de şimdiye kadar 1.5 milyon ton ham petrol işlendiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra'dan alacağız" dedi. Gahramanov, "Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra'dan alacağız" şeklinde konuştu. Gahramanov, STAR Rafineri'nin Türkiye pazarındaki ihtiyacı karşılayacağını ama bazı petrokimya ürünlerinde ihracat yapacağını da belirtti.
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STAR Rafineri Irak’tan petrol alacak
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