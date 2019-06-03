Yerli oto için 600 şarj ünitesi kuruldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Türkiye'nin yerli otomobilinin 2022'de satışa sunulacağını söylemesinin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) "Akaryakıt istasyonlarına şarj üniteleri kurulsun" çağrısı geldi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye'de kurulan 600 civarındaki şarj ünitesinin 450'sinin AVM'lerde olduğunu belirterek, "Bu ünitelerin var olan akaryakıt istasyonları dışında yerlerde kurulmasına devam edilmesi durumunda orta vadede istasyonların bu enerji oyunun dışına itilmesi söz konusu olacak" dedi. Sendika olarak yerli otomobilin üretiminin ardından bin adet alma taahhütleri olduğunu anımsatan Aktaş, "Biz bayiler ve dağıtıcılar bu işin temelinde ciddi anlamda var olmaya başlamazsak maalesef ileriki dönemde oyunda kurucu özelliğimizin olmayacağını düşünüyorum. O yüzden biz satın alma taahhüdümüzün arkasında durduğumuz gibi sistemin kurulumunda rol almaya çalışacağız" dedi.