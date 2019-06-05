Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı

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SıfırAtık projesi kapsamında başlatılan plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesiyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük" dedi.Bakanlığın iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek adına birçok proje gerçekleştirdiğine değinen Kurum, şu bilgileri paylaştı: "Bunlardan biri millet bahçesi projesi. Millet Bahçesi'yle şehirlerimize yeşil alanlar kazandırıyoruz. Hedefimiz, her ile 1 tane millet bahçesi yapmak ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Atıksu arıtma tesisleri yapıyoruz. Atık su arıtma ve düzenli depolama tesislerinin sayısını nüfusumuzun yüzde 100'üne hizmet verecek şekilde artırmak istiyoruz. Korunan alan metrekaremizi 2023'te şu anki alandan 2.5 kat artırarak, korunan alanları dünya verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 17'si seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. 2023'te tüm şehirlerimizde sıfır atık uygulamasına geçilecek. Bu şekilde yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanmış olacak."