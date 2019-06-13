Reel sektöre 25 milyarlık yeni destek

Geçen yılki kur saldırısının başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektör üzerindeki tahribatını sınırlandırmak için, önemli destek paketlerine imza atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir finansman hamlesini hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) paketinden sonra, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için dün bir adım daha atıldı. Bakanlığın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınıyor.

KOBİ ve işletmelere son dakika müjdesi: 25 milyar TL destek verilecek!

KGF TEMİNATLI OLACAK

Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.



KREDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Bankaların paket kapsamında sunacağı kredi, İVME'de olduğu gibi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Bankalar da, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme imkânı bulacak.

Paket kapsamında Türk Lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise "6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4", "6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5" olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE baz alınacak ve 6 ayda bir güncellenecek.



5-50 MİLYON TL ARASI

Firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak.

Kredi paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.



KOBİ'LERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı.