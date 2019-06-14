Workup Girişimcilik’ten 11 yeni mezun

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Türkıye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem girişimleri mezun oldu. Etkinlikte Workup'tan yeni mezun olan 11 girişim (Alivex, Devfolio, Givin, Gmply, Grabono, Juphy, OtoParlat, Pcichecklist, Securezi, Sertifier, Tolkido), yatırım ve işbirliği için destek alabilecekleri izleyici grubuna neler yaptıklarını ve nasıl bir yol haritası izlediklerini aktardı. 2017'de başlayan programa 8 binden fazla başvuru geldi. 40 girişimcinin mezun olduğu programdan 26'sı faaliyetine devam ediyor.İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın girdiği işlerin en temel karakteristiğinin uzun solukluluk olduğunu vurguladı. Kolektif House'da 2016'dan bu yana yer aldıklarını ve buradaki tek banka olduklarını belirten Bali, 2017'de başlattıkları program ile girişimcilere destek olduklarını ve iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Workup ile girişimlerin müşteri dünyasına erişimlerine yardımcı olduklarının altını çizen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ilk etapta girişimcileri İş Bankası'nın ve iştiraklerinin müşteri ağı ile buluşturduklarını vurguladı.