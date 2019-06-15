Cari açık 15 yılın dibinde

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve devam eden dengelenme süreci, Türkiye'nin yumuşak karnı olan cari açığı adım adım sorun olmaktan çıkarıyor. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre nisanda cari açık, 2019'un aynı ayına göre yüzde 76 azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi.



11 AY KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

4 aylık cari açık yüzde 85'lik düşüşle 3 milyar 331 milyon dolara inerken, en çarpıcı gelişme yıllık açıkta yaşandı. 2018'in nisan ayında 57.1 milyar dolar olan yıllık cari açık, bu yılın aynı döneminde 8 milyar 634 milyon dolarla Ocak 2004'ten bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. 11 aydır kesintisiz azalarak tek haneye gerileyen yıllık cari açığın milli gelire oranı da yüzde 1.1'e indi. Yeni Ekonomi Programı'nda cari açığın 2019'da 26 milyar dolarla milli gelirin yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.



DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Ekonomistler, mayıs ayında da cari açıktaki gerilemenin süreceğini ve yıllık açığın 5 milyar doların altına ineceğini tahmin ediyor. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerinin yıllık açıktaki gerilemenin devam ederek 4-5 milyar dolar civarına inebileceği yönünde olduğunu belirterek, "Hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı, ılımlı enerji fiyatları ve baz etkisi doğrultusunda, yıllık cari açıktaki düşüşün özellikle bu yılın ilk yarısında hızla devam etmesini bekliyoruz" dedi.



HAZİRANDA CARİ FAZLA OLACAK

Tokalı, bu durumda da 2017'de yüzde 5.6 düzeyinde olan 2018'i yüzde 3.6 seviyesinde tamamlayan cari açığın bu yılsonunda yüzde 2.6'lar seviyesine kadar inebileceğini dile getirdi. Tokalı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talep ortamının, cari açıktaki hızlı düşüşün devamı açısından destekleyici olduğunu sözlerine ekledi. GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da cari açıktaki sert daralma trendinin devam ettiğine vurgu yaparak, "İç talep koşullarındaki zayıflığın ithalata yaptığı aşağı yönlü etki ve halen çok kuvvetli olmasa da ihracat artışının destekleyici görüntüsü, bunun yanında mal ihracatı haricinde hizmet ihracatı tarafından da, yani turizm gelirlerinden de gelecek olan katkı çerçevesinde cari işlemler açığındaki hızlı daralma trendinin devamını bekleyebiliriz. Bu çerçevede haziran verisinde pozitife geçme de görebiliriz" dedi.

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