Çarşı-pazara bereket geldi

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tarla ve sofralar bereketlenirken, ekonomide sağlanan stabilizasyonla çarşı-pazar da canlandı. Spekülatörlerin oyunlarını fırsat bilerek en küçük bir fiyat hareketinde ortalığı ayağa kaldıranlar, düşüşe geçen fiyatlar karşısında ise sus pus oldu.

Mobilyada KDV, beyaz eşyada ÖTV desteği sağlayan hükümet, geçtiğimiz haftalarda kredi kartlarında taksit sayısını artırarak esnafın yüzünü güldürdü. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte canlanan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında müşteri trafiği geçen aylara göre yüzde 40 arttı. Tarla ürünlerinin devreye girmesi ve spekülatörlerin gıda üzerinde yaptığı oyunların bozulmasıyla birlikte meyve-sebze fiyatları ise yüzde 70'lere varan oranlarda düşüşe geçti. Sektör temsilcileri, yaz ayının bereketli geçeceğini vurguluyor.



MÜŞTERİ TRAFİĞİNDE ARTIŞ VAR

Cimri.com Pazarlama Koordinatörü Yağmur Kent, müşteri trafiğinin iki ay önceye kıyasla yüzde 40, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 80 arttığını söyledi. Bu artışı ekonomide sağlanan istikrara bağlayan Koç, "Gerek kurda sağlanan istikrar gerekse korkulan tabloların gerçekleşmemesi insanları yeniden alışverişe yöneltti" dedi.

Yaz ayının düğün sezonu olduğunu hatırlatan Mediamark CEO'su Yenal Yıldırım ise "Son iki ayda cirolarımızda yüzde 15'lik bir artış var. Kredi kartı taksitlerinin artırılması da bu artışa ciddi katkı sağladı" diye konuştu. ÖTV desteği ile beyaz eşya fiyatlarının yüzde 7 civarında daha uygun olduğunu anlatan Yıldırım, bu desteğin 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı. "Bunu bilen tüketici de alışverişe yükleniyor" diyen Yıldırım, desteklerin yıl sonuna uzatılması talebinde bulundu.







MOBİLYAYA DÜĞÜN DOPİNGİ

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya fiyatlarının Ekim 2018'e kıyasla yüzde 20 ila 40 daha ucuz olduğunu söyledi. Bayram sonrasında düğün sezonunun açlmasıyla müşteri trafiğinin önceki aya göre yüzde 35 arttığını vurgulayan Güleç, "2018'de iç pazarda 40 milyar liralık satış yapmıştık. KDV desteği uzatılırsa yılı 50 milyarla kapatırız" dedi.



DOĞRU MÜDAHALE İLE FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz aylarda sebze ve meyvede ithalat yapıldığı yönünde spekülasyonların yapıldığını hatırlatan İstanbul Meyve-Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Burhan Er, yurtiçinde tüketilen sebze-meyvenin yüzde 98'inin Türkiye'de yetiştirildiğini belirtti. Bu ürünlerin fiyatının düşürülmesinde hükümetin çok etkili olduğunu söyleyen Er, özellikle son bir ayda yüzde 70'e varan oranlarda gerileme yaşandığını kaydetti. "Düşüşte ayrıca seranın yerinin tarla ürünlerinin alması ve denetimlerle spekülatörlere göz açtırılmaması etkili oldu" diyen Er, şu anda piyasada fiyatı en ürünün limon olduğunu belirtti. Er, bu durumu limona olan ihracat talebiyle açıkladı.



FITCH: ENFLASYON HIZLA DÜŞECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Türkiye'de önümüzdeki aylarda enflasyon düşüşünün baz etkileriyle hızlanmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret eden Parker, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana cari açıkta yaşadığı düzeltme dikkat çekici. Pozitif görünüm belirlememiz için daha fazla ilerleme görmek gerekiyor. Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek" dedi.

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