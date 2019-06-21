Denizlerimizde tam bağımsızlık

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den 30'lara indirirken, enerjide de son dönemde Akdeniz'de yaptığı sondaj hamleleri ile hedef tahtasına oturtulan Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığını attığı ikinci adımla somutlaştırdı. Fatih'in ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, dün Akdeniz'e uğurlandı.

Yavuz gemisi Akdeniz'e doğru yola çıkıyor

229 METRE BOYUNDA

Yavuz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip bulunuyor. Boyu 229, genişliği ise 36 metre olan gemi, 52 bin gronston ağırlığında. Dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan Yavuz'a Akdeniz'deki seyri sırasında TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek. Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor.







ÜÇ AYDA TAMAMLAYACAK

Dilovası'ndaki Belde Limanı'nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'un Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak" dedi.



YARIN DA BURADA OLACAĞIZ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanların hem tarihten hem de hukuktan bihaber olduklarını ifade eden Dönmez, "Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez" diye konuştu. Dönmez, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC'nin TPAO'ya verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum kesimi'nin adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamayacağının hatta söz sahibi bile olamayacağının altını çizen Dönmez, bölge dışı aktörlerin de, kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi. Dönmez, "Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır, Türkiye'nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de" dedi.







ERDOĞAN: KARARLILIĞIN EN SOMUT İFADESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC'nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, uluslararası hukuktan doğan bu hakların korunmasının garantör üç ülkeden biri olan Türkiye'nin de öncelikli görevi olduğuna işaret ederek, "Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de çıkarlarını savunmayı sürdürecektir. Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun" dedi.







TEMMUZDA SONDAJ BAŞLIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Yavuz, temmuz başında sondaja başlayacak. Bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz" dedi.



PRUVASI NETA, BAHTI AÇIK OLSUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı bir önceki hükümette, Türkiye'nin milli enerji politikasının oluşturulmasında etkin rol oynayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz göreve başlıyor" diyerek, "Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Pruvası neta, bahtı açık olsun" değerlendirmesinde bulundu.