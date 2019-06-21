İşçi ve memurlar adalet için yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimler ardından AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde işçi çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme baskısına tepki olarak Bolu Belediyesi'nin önünde başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne verilen destek çığ gibi büyüyor.Yürüyüşe 10'uncu gününde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Hak-İş Başkanı Arslan, yürüyüşün 9. gününde CHP'den bir ses duyduklarını ve yürüyüşü fark ettiklerini anladıklarını belirtti. Arslan, "İlk kez bir CHP sözcüsünün açıklamasını duyduk. Bu eylemin tek amacı arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesini sağlamak. Bunun dışında bizi bir kısım hedefler için yola düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak büyük haksızlık" dedi. Ali Yalçın, şunları söyledi: "Belediyelerde 'Bahar gelecek' diyenler, karakış ve sürgün getirdi. Bu rezilliği her ortamda anlatacağız, zulme diz çökmeyeceğiz. CHP'li belediyelerde adalet reklamı bitti, zulüm filmi başladı.