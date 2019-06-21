Yeni fikirler Fincube ile hızlandı

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QNB Finansbank tarafından, girişimcileri ve yaratıcı projeleri destekleyerek geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube'un hızlandırma programına seçilen ilk dönem girişimleri yatırımcılar ile buluştu. Şubat ayında seçilen sekiz girişim, hızlandırma programı sonucunda projeleri ile 17 Haziran Pazartesi günü QNB Finansbank Kristal Kule'de düzenlenen Demo Day'de yatırımcılarla bir araya geldi.Fincube Hızlandırma Programı'na kabul edilen girişimlere ücretsiz ofis, mentorluk, eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlanırken, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticiler birer startup ile eşleşerek aktif mentorluk yaptı.Bu şekilde sturtup'lar ile banka arasında olası iş birliklerinin en üst düzeyde takibi sağlandı.Bankaların kaçınılmaz bir şekilde değişime ayak uydurabilmesi için girişimlerle çalışmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, hızlandırma programını şöyle anlattı:"Fincube adında farklı fikirleri test edebileceğimiz, hayata geçirebileceğimiz bir ortam oluşturduk. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de aldık. Bu kapsamda programımıza seçilen startup'lara 7/24 kullanabilecekleri ofis alanı, hem girişimcilik ekosisteminden hem de banka içinden çok güçlü bir mentor ağı, bankanın en üst düzey yöneticilerinin bire bir ilgi ve sponsorluğu, ayrıca satış, pazarlama, hukuk, muhasebe, hibe-teşvik gibi kritik konularda uzmanlarından eğitimler verildi. Bu desteklerin tamamı ücretsiz ve hisse almadan yapıldı."Girişimlere teknoloji devlerinden 400 bin TL'yi aşan indirimlerden faydalandığını söyleyen Temel Güzeloğlu, "İlk bir aylık deneme süresini geçen startup'lar ekip başına 5 bin dolar hibe desteği ile yerli ve global 41 iş ortağı tarafından sunulan özel indirimlerden yararlandı. Fincube Hızlandırma Programı'nda dört ay bizimle beraber yoğun olarak çalışan sekiz önemli startup yatırımcı karşısına çıkmaya hazır hale geldi. Dört aylık süreçte programda yer alarak Demo Day'de sahneye çıkan startup'lar ve katettikleri gelişimleri yatırımcıya sunmuş oldu" dedi.Online alışverişte kişiye özel en uygun fiyatı bulan Price&me akıllı asistan yatırımcının dikkatini çekti. Fikir aşamasında girdiği programda, ürününü tamamen geliştirip tüm kullanıcılara açtı. Türkiye'nin en önde gelen melekleri tarafından 1 milyon TL yatırım almayı başardı.Hızlı tüketim sektöründeki perakendeci ile tedarikçi arasındaki ticareti Stokbankası dijital ortama taşıyan bulut yazılımıyla dikkat çekiyor. Fincube iş ortağının desteğiyle ekibini genişletti, teknolojik altyapıyı daha güçlü hale getirdi ve ciroyu yüzde 50 artırdı.Abonelik ile tekrarlı tahsilat yapısı sunan bulut tabanlı yazılım Zebrapos, baştan sona çözüm odaklı bir yaklaşımla müşterilerine destek veriyor. Cirosunu artırdı ve en büyük kurumsal müşterisini edindi ve ilk global müşterisini kazandı.Şu anda pek çok gelişmekte olan ülkede en büyük dertlerin başında tarımda dönüşümü başaramamak geliyor. Tarım sektörüne özel planlama ve tedarik platformu geliştirmeye odaklanan Agrobil değişime kendinden başladı. Fincube iş ortaklarının desteğiyle yeni tasarımını hayata geçirdi. Üç büyük markayı ve 60'a yakın çiftçiyi platformuna dahil etti. Beta sürecinde 200 bin TL'lik siparişe aracılık etti.Akıllı satıcı e-ticaret sitelerinde satış yapan firmalar için anlık veriye dayanan rapor ve akıllı öneriler sunan servisler üretiyor. Dijital pazarlama ve CRM araçlarını çok daha yetkin kullanarak kullanıcı sayısını 25 kat artırdı ve ciro elde eden bir yapıya geçti.Elektrik sektörü için yapay zeka destekli tahminleme aracı olarak karşımıza çıkan Algopoly tesadüfe bırakılamayacak bir değişime öncülük ediyor. Müşteri sayısını ve ciroyu hızla arttırarak Türkiye'deki tahmin ettiği elektrik tüketim oranını 4 katına çıkardı.Küçük esnafın daha kolay muhasebe ve ofis çözümleri kullanmasını sağlayan NKolayOfis, yeni nesil iş yapma kültürünü geliştiriyor. KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı ön muhasebe ve ofis çözümleri sunuyor. Enpara ile işbirliği yaptı ve müşteri sayısını iki katına çıkardı.Kassa, sosyal çevre ile ortak harcama paylaşma ve takibini sağlayan mobil uygulama. Kullanıcı görüşmeleri ile deneyimde iyileştirmeler yaptı. Yeni iş modelini hayata geçirmek için büyük bir işbirliğine imza atarak, yatırım aldı.