Yüksek faizden dikkatli bir dönüş yapmalıyız

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Yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu tekrarlayarak "Çok dikkatli bir şekilde bu politikadan dönüş yapmamız gerekiyor" dedi. "Yüksek faiz bize zarar veriyor" diyen Başkan Erdoğan, bu sorunu çözebileceklerine inandığını da kaydetti. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesine katıldığını anlatan Erdoğan, yüksek enflasyonun da en önemli sebebinin yüksek faiz olduğunu belirtti.ABD Merkez Bankası'nın (Fed), enflasyonu düşürme kararı aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama benim ülkemde maalesef şu anda politika faiz yüzde 24. Böyle bir şey olamaz" diye konuştu. Faiz konusunda Trump'la düşüncelerinin örtüştüğünü ifade eden Erdoğan, "O da düşük faiz diyor. 'Fed bize zarar veriyor' dedi. Benzer şeyi ben de söylüyorum. Benim düşüncemi arkadaşlarımın bir çoğu paylaşmıyor. Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Yabancı gazetecilere, ABD, Japonya, İsrail ve Avrupa Birliği ülkelerindeki düşük faizleri örnek veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz, yatırımcı girişimci ruhunu uygulayamaz. Bunu başardığımız andan itibaren yatırım atağı başlar. Bununla birlikte istihdam da artar."Kur rejimi ile ilgili bir soru üzerine de Erdoğan, "Kur rejimi şartlara göre değişir. Öyle zaman olur ki sabit kur rejimi isabetli olur öyle bir zaman olur ki dalgalı kur rejimi o ülkenin şartlarında isabetli olur. Biz şu anda dalgalı kur rejimi ile akışımızı devam ettiyoruz" değerlendirmesini yaptı.