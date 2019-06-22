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bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (22 Haziran 2019)

Vatandaşlar her gün güncel şekilde altın fiyatlarını takip ediyor. Günü gününe değişen grafik bireylerin “ ne kadar oldu”, “bugün altın fiyatları ne kadar” ya da “ fiyatları nedir” şeklinde aramalar yapmasına sebep oluyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem kadınların takı olarak altını kullanması hem de önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Buna göre; güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.6.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 09:55
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? (22 Haziran 2019)

Hem önemli bir yatırım aracı hem de kültürümüzde tarih boyunca ayrıca önemli olmuş bir hediye olan altın madeni ile ilgili son dakika haberleri bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları da en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Güncel altın alış satış fiyatları sürekli değiştiği için bireyler de altın ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 HAZİRAN 2019

Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilir, en doğru altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte 22 Haziran 2019 altın fiyatları...

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