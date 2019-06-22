İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen YHT ile birbirine bağlanacak

2016 yılının Ağustos ayında hizmete alınarak İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevcut ulaşım ağı Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte hızlı uçuşa kolaylıkla ulaştırıyor. Halihazırda konfor, zaman ve tasarruf imkanları sunan köprü ve otoyol, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni yüzü İstanbul Havalimanı'na ulaşımın en hızlı rotası durumunda.



Masadaki projeler ışığında karayolunda hızlı ulaşım demir yoluna da taşınıyor. Raylı sistemlerde ulaşılan kilometre sınırları da epey zorlanacak.