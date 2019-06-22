Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen YHT ile birbirine bağlanacak

ve ile birbirine bağlanacak

İpek demiryolu güzergahının en kritik noktası olan , üzerinden geçirilecek ile ve birbirlerine bağlanmış olacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 11:44
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen YHT ile birbirine bağlanacak

2016 yılının Ağustos ayında hizmete alınarak 'un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayolu ile birbirine bağlayan mevcut ulaşım ağı Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte hızlı uçuşa kolaylıkla ulaştırıyor. Halihazırda konfor, zaman ve tasarruf imkanları sunan köprü ve otoyol, 'nin dünyaya açılan yeni yüzü 'na ulaşımın en hızlı rotası durumunda.

Masadaki projeler ışığında karayolunda hızlı ulaşım demir yoluna da taşınıyor. Raylı sistemlerde ulaşılan kilometre sınırları da epey zorlanacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen YHT ile birbirine bağlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN