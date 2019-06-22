Restoranların komisyon isyanı

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BÜYÜKLÜĞÜ 300 milyon doları bulan ve her geçen gün genişleyen online yemek siparişi sektöründe, sipariş platformlarının aldığı fahiş komisyonlar işletmecileri isyan ettirdi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek sipariş platformlarının zaman zaman yüzde 12'yi aşan komisyon oranlarının restoran ve lokantacıları bezdirdiğini belirterek, kesinti oranlarının düşmemesi halinde kendi sipariş platformlarını kuracaklarını ve diğerlerini boykot edeceklerini söyledi. Online yemek sipariş platformları ise dünyada da komisyon oranlarının yüzde 15-20 aralığında bulunduğuna dikkat çekti.Online yemek platformu olup, kurye hizmeti veren firmaların da yüzde 32-35 oranında komisyon aldığına dikkat çeken Ramazan Bingöl, "İşletmelere ek yük getiren bu yüksek oranlar bizleri çok zorluyor" diye konuştu. Ramazan Bingöl komisyon oranlarının yüzde 3-4 seviyelerine, kurye hizmeti veren platformların komisyonlarının da yüzde 16-17'ye çekilmesini talep etti.