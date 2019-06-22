Selfy’den yeni dijital paketler

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, hayata geçirdiği yeni 'dijital paketler'i duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; bu paketlerdeki internet, ihtiyaç halinde dakika ve SMS'e dönüşerek, gençlere kolaylık ve esneklik sağlayacak. Selfy'liler, dijital paketlerdeki internetlerini, özel bir işlem yapmalarına gerek olmadan otomatik olarak SMS ve dakikaya dönüştürerek kullanabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom olarak gençleri dinliyor, onlara ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sunuyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selfy'nin yeni dijital paketleri ile 'Bana SMS, dakika değil internet lazım' diyen gençler için internetten oluşan bir paket hazırladık. Onların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek için de paketteki interneti, konuşma ve mesajlaşmaya dönüşebilir hale getirdik. Bu paketteki GB'lar özel bir işleme gerek olmaksızın, konuşma ve mesajlaşma için kullanabiliyor. Dijital paketlerin avantajlı yapısı ile gençlerin paket içeriği aylık ihtiyaçlarına göre değişebilecek. Selfyli gençler, telefonlarında kuralları kendileri koymaya devam edecek" dedi.