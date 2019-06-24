Çin Ticaret Bakanlığı: ABD Çinli şirketlere yönelik uygunsuz eylemlerine son vermeli

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü beş yeni Çinli şirketin ABD'li şirketlerden parça satın almasını yasaklamasının ardından CNBC'de yer alan habere göre Wang şunları söyledi:

"Serbest ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ilkelerine uygun olarak ABD tarafının Çinli şirketlere yönelik uygunsuz önlemlerine son vermesini ve söz konusu şirketleri varlık listesinden çıkarmasını umuyoruz. Bu eylem iki tarafa da fayda sağlayacaktır."

Wang, ABD'nin Çin merkezli Huwaei'ye ABD'li şirketlerle iş yasağı uygulamasının ardından yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesi'ne katılacağını da doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump, Jinping'in G20 Zirvesi'ne katılmaması durumunda iki ülke arasında bir ticaret anlaşması olmayacağını söylemişti.