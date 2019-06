Dört yeni modelle gözü liderlikte

BUGÜN NELER OLDU

Premium otomobil segmentinde rekabet 2019'da sürüyor. Bu yılın ilk beş ayında Mercedes- Benz premium pazarda 3 bin 201 adet satışla liderliğini korurken, Audi 2 bin 988 ile ikinci, BMW ise 2 bin 855 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Ancak, markaların arasındaki fark birbirine oldukça yakın. İlerleyen aylarda sıralama her an değişebilir.Bu yıl 4 yeni modelini satışa sunmayı planlayan BMW, 2019'da liderlik için iddialı. Marka, bu yıl içinde BMW 1 serisi, yeni BMW 3 Serisi, BMW X1 Serisi, BMW 8 Coupe ve Cabrio modellerini satışa sunacak. Amiral gemisi 7 Serisi ise pazarın seyrine göre yılın son çeyreğinde yollara çıkacak. BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, her segmentte en çok tercih edilen premium marka olma hedeflediklerini koruduklarını söyledi.Bu yıl satışa sunulacak modellerin bu hedefe önemli ölçüde destek vereceğini kaydeden Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak, satış adetlerinden bağımsız pazar payına odaklanıyoruz. Pazar paylarımızı arttırmanın ötesinde ise satış ve satış sonrası müşteri memnuniyeti konusu en önemli odak noktasıdır. Koşulsuz müşteri memnuniyetinde lider olmak öncelikli hedeflerimiz arasında birincidir" dedi. Tiftik, premium segmentteki toparlanmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde başlamasını beklediklerini söyledi.Hakan Tiftik, Türkiye'de BMW müşterilerinin profilleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "BMW her dönem hitap ettiği kitleyi yaş grubuna göre sıralamaktansa sportif sürüş hissini arayan, keyifli ve güvenli sürüş deneyimi yaşamak isteyen müşterileri hedefine koymuştur. Hangi yaşta olursa olsun, otomobil kullanmaktan keyif alan, sportif sürüş keyfini ön planda tutan tüketiciler her zaman BMW'yi tercih etmiştir."Borusan Otomotiv, BMW'nin yenilenen amiral gemisi 7 Serisi'ni pazardaki talebe göre 2019'un son çeyreği ya da 2020 birinci çeyreğinde getirmeyi planlıyor. Yepyeni BMW 8 Serisi Coupe ve Cabrio versiyonları ile ağustos, 4 kapılı Grand Coupe modeli de yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Lüks SUV modeli BMW X7 ise Türkiye'nin ABD'den ithal edilen otomobiller için uyguladığı gümrük vergisinde aşağı yönlü bir düzenleme olduğu takdirde, sipariş üzerine getirecek.