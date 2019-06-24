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Yerli üretimin payı yüzde 46’ya ulaştı

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Yerli üretimin payı yüzde 46’ya ulaştı
Son dönemde iç pazarda yaşanan daralmaya karşın, pazarda yerli üretim araçların payında artış yaşanıyor. Son 10 yılda ortalama yüzde 38 olan yerli üretimin payı 2019 Ocak- Mayıs döneminde yüzde 46 seviyesine ulaştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, dünya genelinde korumacılık eğilimi yükselirken iç pazarda yerli üretim araçların payının artmasının otomotiv sanayisi açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Yenigün, "Mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırım çekilmesinde önemli bir etken olan iç pazarda son dönemde ciddi daralma yaşanıyor olmasına rağmen yerli üretim araçların payında artış yaşanması gerek yerli üretim araçların başarısı gerekse hükümetimizin sanayimize gösterdiği desteğin önemli birer göstergesidir" dedi.
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Yerli üretimin payı yüzde 46’ya ulaştı
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