Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel piyasalarda canlı Euro dolar alış satış fiyatı 26 Haziran

Dolar kuru ile ilgili hareketlilikler bu aralar oldukça arttı. Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ise piyasaları takip eden bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomi alanında en çok merak edilen konular arasında bulunan ve geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir seyreden dolar, bu hafta da aynı şekilde ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren bir düşme içerisinde olan dolar kuru bugün ne kadar? İşte güncel piyasalarda döviz kurları ve dolar Euro alış satış fiyatı 26 Haziran Çarşamba
Dolar kuru ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden takip edebilirsiniz…
DÖVİZ KURLARI CANLI!
25 Haziran 2019 Salı sabahı itibari ile fiyatlar şu şekilde;
DOLAR
Alış: 5,7834
Satış: 5,7858
EURO
Alış: 6,5727
Satış: 6,5756
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