Şehit Eren Bülbül'ün adı gökyüzünde de yaşayacak... 'Maçka' tamam

Türk Hava Yolları(THY), Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da..." ifadelerini kullandı.

THY Boeing 787-9 Dreamliner'a Maçka ismi verilmesi kararını "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memleketi "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

? ????

İyi ki varsın Eren!



Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...#TürkHavaYolları pic.twitter.com/Cpw5tWJER1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) June 28, 2019