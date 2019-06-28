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Şehit 'ün adı gökyüzünde de yaşayacak... '' tamam

(), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 'ına şehit 'ün anısına "" ismini vermişti. THY sosyal medya hesabından Dreamliner'a Maçka yazıldığı anların videosunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 20:54
Şehit Eren Bülbül'ün adı gökyüzünde de yaşayacak... 'Maçka' tamam

Türk Hava Yolları(THY), Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da..." ifadelerini kullandı.

THY Boeing 787-9 Dreamliner'a Maçka ismi verilmesi kararını "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memleketi "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

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Şehit Eren Bülbül'ün adı gökyüzünde de yaşayacak... 'Maçka' tamam
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