Son dakika Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı dolar ve Euro alış satış fiyatları 3 Temmuz

Dolar ve Euro kuru ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen G-20 zirvesinin ardından atılan olumlu adımlar neticesinde kur da hareketlenme olmuş ve dolar 5.80 seviyelerinden 5.64'e kadar düşmeyi başarmıştı. Uzmanların ise bu konudaki görüşü doların 5.70 direncini kırması ile birlikte daha aşağı seviyelere inebileceği yönünde oldu. Özellikle bu sabah itibariyle piyasaların açılmasından sonra doların bugünkü seyrinin ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu sebepten dolayı 'dolar kuru bugün ne kadar' sorusunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Serbest piyasada canlı dolar Euro alış satış fiyatları 3 Temmuz

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar ve euro kurunda yaşanan düşüşler neticesinde vatandaşların ilgi ve alakası bu tarafa kaymış durumda. Konuyla ilgili araştırmaları yapan bireyler canlı dolar ve euro fiyatlarını merak ediyorlar. İşte yanıtı…

DOLAR

Alış: 5,6526

Satış: 5,6593

EURO

Alış: 6,3822

Satış: 6,3890

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