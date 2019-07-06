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dakika: 6 Temmuz 2019 Çeyrek ve bugün ne kadar oldu? ()

Gündemin alt başlıklarından birisi olan hakkında dakika haberleri yakından takip ediliyor. altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılan ilk konu olma özelliğini koruyor. Vatandaşlar en çok kullanılan arama motoru google’da ‘’ ne kadar? Çeyrek ve ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. Düğün sezonu ve birikim yapmak isteyenler Kapalıçarşı’daki 6 Temmuz altın fiyatlarını merak ediyor. İçinde bulunduğumuz zamanda artık bankalar bile müşterileri için altın hesapları açmaktadır. Bankaların açmış oldukları bu hesapların birçok özellikleri bulunur. Haberimizin devamında güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 09:36
Altın fiyatları son dakika: 6 Temmuz 2019 Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? (Güncel)

Temmuz ayına girmemizle birlikte düğünlere katılacak olanlar ya da altın yatırımı yapanlar 6 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırımcısını yakından ilgilendiren dakika olarak haberimizde hazırlandı. Haftanın kapanış gününde düşüşe geçen değerli maden altın güne nasıl başladı merak ediliyor. Dün kapanışta 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,2 liradan işlem gördü. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Temmuz Altın fiyatları güne nasıl başladı?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 TEMMUZ 2019

Altın fiyatlarının güncel rakamlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika: 6 Temmuz 2019 Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? (Güncel)
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