Altın fiyatları son dakika: 6 Temmuz 2019 Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar oldu? (Güncel)

Temmuz ayına girmemizle birlikte düğünlere katılacak olanlar ya da altın yatırımı yapanlar 6 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırımcısını yakından ilgilendiren son dakika altın fiyatları güncel olarak haberimizde hazırlandı. Haftanın kapanış gününde düşüşe geçen değerli maden altın güne nasıl başladı merak ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,2 liradan işlem gördü. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Temmuz Altın fiyatları güne nasıl başladı?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 TEMMUZ 2019

Altın fiyatlarının güncel rakamlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.