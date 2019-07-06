Titanic 20 milyon euro ilave yatırımla Mardan’ı resort otel yaptı

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1.5 yıl kapalı kaldıktan sonra Titanic Grup tarafından Halkbank'tan kiralanarak mayıs ortasında kapılanı açan Mardan Palace, ilk müşterilerini ağırlamaya başladı. Titanic Mardan Palace, haziran ayını yüzde 60 dolulukla geçirdi. Temmuz ve ağustos aylarında yüzde 80 doluluğa ulaşmayı hedefleyen otel, Avrupalı ve Ortadoğulu turistlerin ilgi odağı oldu. Titanic Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel'i Halkbank'tan 15 yıllığına kiraladıklarını hatırlatarak, "1.4 milyar dolarlık devasa bir yatırımla yapılan böyle bir otelin kapalı olmasına gönlüm razı gelmedi. Otelin işletmesini aldıktan sonra 4 aylık bir inşaat sürecine girdik ve 20 milyon euronun üzerinde yatırm yaptık" dedi. 1.5 yıldır kapalı kalan oteli şehir oteli konseptinden resort konseptine çevirdiklerini anlatan Aygün, "Antalya'nın en güzel kıyılarından birinde yer alan bu otel resort olarak inşa edilmemiş. Biz devraldıktan sonra, uzun yıllar turizmcilik geçmişimizin de olmasının etkisiyle oteldeki eksiklikleri belirledik. Otelin çocuklar için havuz ve aquaya ihtiyacı vardı, onu yaptık. Yeme-içme alanı dardı, onu genişlettik. Odalarda düzenlemeler yaptık ve yeni sezonda hizmete aldık" diye konuştu.Böyle bir yatırımın sektöre yeniden kazandırılması için çalıştıklarını anlatan Aygün, oteli satın alma fikrine de karşı olmadıklarını belirtti. Oteli mayısta açtıklarını ve kısa sürede yüzde 60 doluluğa ulaştıklarını anlatan Aygün, Avrupalı ve Ortadoğulu turistten yoğun ilgi gördüklerini ve temmuz-ağustosta yüzde 80 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. "Gelen rezervasyon talepleri bu hedefi yakalayacağımızı gösteriyor" diyen Aygün, bu yıl Türk turizm sektörünün altın çağını yaşadığını sözlerine ekledi.HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAKTÜRK mutfağı bayrağını Avrupa'da 45 yıldır dalgalandırdıklarını anlatan Aygün, yeni yatırımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Berlin'de 3 otelimiz var. Hamburg'a 50 milyon euro yatırımla 325 odalı yeni bir otel yatırımı yapıyoruz. Bu oteli 2021'de açacağız. Münih ve Dresden'de de yeni yatırım için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Yurtdışına franchise yöntemiyle senede 5-10 otel açabiliriz. Biz dünyada bilinen bir Türk otel zinciri markası yaratmayı hedefliyoruz."