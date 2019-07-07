ExtraNet ile otellere özel pencere

BUGÜN NELER OLDU

Mahkeme kararının ardından yerli turiste satış yapması engellenen Booking.com'dan oluşan boşluğu doldurmak için yerli şirketler atağa geçti. Bu kapsamda özel bir yazılım geliştiren Tatilbudur.com, ExtraNet'i hizmete almaya hazırlanıyor. Tatilbudur.com, bu yazılımla sistemine kayıtlı şehir otellerine oda bazında fiyatları yönetmeleri, dolulukları kontrol etmeleri ve kampanyalar düzenlemelerine imkân sunacak.Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın, yazılımın booking benzeri bir yapılanması olduğunu belirterek, "Bu sistem Türk bir yazılımcı tarafından geliştirildi. Booking'e benziyor ancak biz firma olarak Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz ve vergi sistemine tabiyiz. Aynı zamanda beklentileri biliyor ve ona göre hareket alanımızı şekillendirebiliyoruz" dedi. Şehir otellerinde 50 bin civarında oda kayıtlarının bulunduğunu belirten Angın, yazılımın devreye girmesiyle birlikte bu alanda bir yıl içinde yüzde 50 oranında büyüme beklediklerini kaydetti.Tatilbudur.com'un 2017'de yüzde 58, 2018'de yüzde 45 büyüdüğünü aktaran Angın, bu yıl da yüzde 50 büyüme hedefi koyduklarını kaydetti. Bu oranda büyüme hedefleri için yeni projelerin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Angın, bu yıl in-coming (yurtdışından turist getirme) operasyonlarına da başlayacaklarını bildirdi. Angın, şunları anlattı: "Bu yıl eylül-ekim gibi Avrupa'dan ilk turisti getirmeyi planlıyoruz. Ana pazarımız Almanya olacak. Önümüzdeki dönemde Çin ve Hindistan'dan da turist getirmeyi hedefliyoruz. Bu pazarlarda iş ortaklarımızla hareket edeceğiz. 5 yılda operasyonlarımızın 35'inin incoming, yüzde 65'inin iç pazar olarak şekillenmesini öngörüyoruz."Tatilbudur.Com'unsürekli yeniproje ürettiğinedikkatçeken Angın,"İki yıldır ünlüisimlerin eşlikettiği 'ünlülerlegeziyorum'turlarınıdüzenliyoruz.Bu turlara yoğunilgi var. Bugüne kadar350 bin misafiri bu turlardaağırladık. Proje kapsamındason olarak Suzan Kardeş'leKosova gezisi gerçekleştirdik"dedi.Yükselenfiyatlara rağmen yerli turistin tatil yapmaktan vazgeçmediğine dikkat çeken Angın, "Tüketici ilk şoku kasım gibi yaşadı. Erken rezervasyon o nedenle biraz durgun geçti ancak sonrasında fiyatların düşüşe geçmeyeceğini gördü, kabullendi ve nisan itibarıyla yoğun alım başladı. Tatilci davranışları da değişmedi. Yani fiyatlar yükseldi diye 5 günü 3 güne düşürmedi. Sadece tercihler Ege'ye kaydı. Talepler Ege yüzde 55, Akdeniz yüzde 45 olarak dengelendi" dedi.