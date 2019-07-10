Başkan Erdoğan'ın bir hayali gerçek oldu... 16 Temmuz'da açılıyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile diğer yetkililer, Bursa Şehir Hastanesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Canbolat, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki hastanenin konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, Bursa'ya 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane kazandırıldığını söyledi.

Şehir Hastanesinin ülkeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyen Canbolat, "Devletimiz, hükümetimiz gerçekten 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Ben de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu hastanenin kentimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da bu sağlık kompleksinde bütün detayların düşünüldüğünü ifade etti.

En fazla merak edilen konulardan birinin, hastaneye ulaşım olduğunu dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle otobüs seferleriyle ilgili çalışmamızı yaptık. Demirtaş, BursaRay Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi İstasyonu merkezli otobüs seferlerimizi cuma günü başlatıyoruz. Metro seferleriyle eş güdümlü olacağı için 7-7,5 dakikada bir sefer yapılmış olacak. Bu ulaşımın ilk etabı. İkinci etapta da Bülent Ecevit Bulvarı'nın hastaneye kadar ulaşması var. Burada yaklaşık 20-25 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması gerekli. Üçüncü aşama ise raylı sistemin hastaneye kadar uzatılması. Emek hattının yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılması. Bu da 1,5-2 yıllık bir süreç alacak. Halkımızın, şehir hastanesine ulaşımının sorunsuz sağlanması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz."

"ŞEHİR İÇİNDEKİ HASTANELERİN KAPATILACAĞI" İDDİASI

İl Sağlık Müdürü Akan ise yaptığı sunumda Bursa Şehir Hastanesinin donanım ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi.

Şehir içindeki hastanelerin kapatılacağı iddiasına değinen Akan, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için haklarında riskli yapı raporu bulunan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesinin taşınacağını aktardı.

Akan, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile Muradiye Devlet Hastanesinin yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı butik bir hastane şeklinde hizmete devam edeceğini anlattı.

Kapatılacak hastanelerdeki yatak sayısının 773 olduğunu, buna rağmen Şehir Hastanesi ile toplam 365 yatak sayısı ve 109 yoğun bakım yatak sayısı artışı olacağını vurgulayan Akan, Bursa'daki devlet hastanelerinde yatak sayısının 5 bin 797'ye, özel hastanelerle de bu sayının 7 binin üzerine çıktığını belirtti.

HASTA KABULÜNE 16 TEMMUZ'DA BAŞLANACAK

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak.

Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor.

403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak.