Çorumlu Ahlatcı’dan 75 milyar TL’lik ciro

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Çorum merkezli Ahlatcı Holding, yıllık 75 milyar TL'lik iş hacmi ile Anadolu'nun en büyük grupları arasında yer alıyor. Ağırlıklı işi altın rafinerisi, mücevherat ve döviz olan Ahlatcı Holding, Anadolu'nun bilezikçisi olarak tanınıyor. Türkiye'de 2500 civarında kuyumcu ile çalışıyor. Bunun yanında yıllık 540 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Otomotiv ve sağlık alanındaki yatırımlarımızdan şartların uygun olmasıyla çıkmayı planlıyoruz. Ana iş kollarımızda büyümeye devam edeceğiz" diyor. Çorum'un kuyumculuk merkezi olan Eğridere Çarşısı'nda 1984'te açtığı küçük bir kuyumcu dükkanı ile iş dünyasına adım atan Ahmet Ahlatcı, bugün Türkiye'nin en büyük altın üreticisi ve ihracatçılarından. Türkiye'nin altın üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan holdingin 3 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. Ahlatcı Holding, başta, rafineri ve kuyumculuk olmak üzere 6 sektörde 40 civarında aktif şirketi var. 2018'de 75 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Anadolu'nun bilezikçisi olarak tanınan Çorum'un önde gelen iş insanı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırımlarıyla ilgili başlıklar halinde şu değerlendirmeleri yaptı: "2018 yılında altının ons fiyatındaki artışın yanında döviz kurunda yaşanan artışın da eksiyle birlikte 2018 yılını 540 milyon doları ihracat olmak üzere 75 milyar TL iş hacmi ile kapatmayı başardık. Bu dönemde 341 milyon TL Amortisman, Faiz, Vergi Öncesi Kâr (EBİTDA) elde ettik. 2019 yılında altın fiyatlarındaki yukarı eğilim nedeniyle ciromuz daha da artacaktır."