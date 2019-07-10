PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihi 2019

PTT bünyesine personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusu bireyler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle bu bünyede çalışmak isteyen bireyler yapılan açıklamaları da yakından takip ediyorlar. Posta ve Telgraf Teşkilatı daha önce yaptığı açıklamada bünyelerine ihtaç olduğu sürece alıp yapacaklarını belirtmişlerdi. İşte PTT'den yapılan o açıklama:

Buna göre; PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı şartları nelerdir?

PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT tarafından yapılan son açıklamada, personel alımıyla ilgili söylenen rakamlara itibar edilmemesi duyuruldu. PTT tarafından henüz personel alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT'NİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.