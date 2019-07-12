Cari açık 16 yılın dibinde

Geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde dengelenme sürecine giren Türkiye ekonomisi, en yumuşak karnı olan cari açık sorununu çözme noktasına geldi.



MAYISTA FAZLA VERİLDİ

Enflasyonun hazirana son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, cari açıkta da yıllık bazda fazla verilmesi noktasına gelindi. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin 12 aylık cari açığı, mayısta 2 milyar 370 milyon dolarla Şubat 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Geçen yılın mayıs ayında 6.2 milyar dolar açık veren cari denge, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar cari fazla verdi. Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Mayıs'ta 151 milyon dolar cari fazla verildi

12 AY KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

Yıllık cari açık, geçen yılın mayıs ayındaki 57.9 milyar dolara göre yüzde 96 azaldı. Yılın ilk 5 ayındaki cari açık ise 3 milyar 142 milyon dolarla, geçen yılın aynı dönemindeki 28 milyar 35 milyon dolara göre yüzde 89 azaldı. Öte yandan ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllık cari açık 12 aydır kesintisiz azalışını sürdürdü. Ekonomistler, haziranda da cari açıktaki gerilemenin süreceğini ve yıllık açığın kapanacağını tahmin ediyor.







TAHMİNLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yıllık açıkta düşüş eğiliminin korunduğunu belirterek, hazirana ilişkin dış ticaret verilerinin yıllık açığın sıfıra yakın seviyelere inebileceğine işaret ettiğini söyledi. Gelişmeler sonrası 2019 sonu cari açık tahminlerini 13.5 milyar dolardan 9.5 milyar dolara revize ettiklerini aktaran Tokalı, "Dış açıktaki sert düşüş ve turizm gelirlerinde yıllık artış ana destekleyici unsurlar. Petrol fiyatlarında mevcut seviyelerin korunması da cari açıktaki düşüşün hızı açısından önemli" ifadelerini kullandı.



1.4 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Tokalı, 2017 sonunda yüzde 5.6 düzeyinde olan ancak 2018'i yüzde 3.5 seviyesinde tamamlayan cari açık oranının 2019 sonunda yüzde 1.3'e kadar inebileceğini dile getirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de son 12 aylık cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla yüzde 0.3'üne gerilediğine işaret etti. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya ise nisanda yaşanan 4.4 milyar dolarlık portföy çıkışından sonra mayısta 1.5 milyar dolarlık portföy girişi olduğunu belirtti.



TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cari açık nedeniyle ortaya çıkan sürekli kaynak ihtiyacının, ekonomiyi küresel finansal şok ve spekülasyonlara açık hale getirdiğini söyledi. Canikli, "Mayıs ayında fazla veren cari denge, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ekonomide yerlilik ve milliliğin ete kemiğe bürünmüş hali, fazla veren bir cari denge tablosudur. Cari açık severler ve cari açığın teknokrat düzeyindeki sorumluları bu tabloya iyi baksınlar. Bakalım ne anlayacaklar" dedi.