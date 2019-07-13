Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Temmuz evde bakım maaşı (parası) sorgulama sayfası!

Binlerce vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşı konusu güncel olarak aratılıyor. Bakıma muhtaç ya da engelli vatandaşların ailelerine verilen bakım parasının yatıp yatmadığı ve hangi illere yatırılacağı merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı (parası) on binlerce vatandaşın ihtiyacını gidermekte. Bu bakımdan çok önemli olan 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya devam ediliyor. Bu parayı alabilmek için gerekli şartları sağlayan ve başvurusunu yapan herkes bu maaştan yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde yürütülen evde bakım maaşı ödemeleri 2019 yılında oldukça yoğun ilgi görüyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar haberimizin devamında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor.