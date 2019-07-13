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yatan iller hangileri? evde bakım maaşı (parası) sorgulama sayfası!

Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen Temmuz ayında oldukça aratılıyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından verilen güncel olarak yatırılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan maaşlar hesaplara aktarılıyor. Hesaplarına maaşın yatırılıp yatırılmadığını merak eden vatandaşlar ise "Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Buna göre; evde bakım maaşı (parası) yatan ve yatmayan iller hangileri? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 13.7.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 13:33
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Temmuz evde bakım maaşı (parası) sorgulama sayfası!

Binlerce vatandaşın yararlandığı konusu güncel olarak aratılıyor. Bakıma muhtaç ya da engelli vatandaşların ailelerine verilen bakım parasının yatıp yatmadığı ve hangi illere yatırılacağı merak konusu. Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı (parası) on binlerce vatandaşın ihtiyacını gidermekte. Bu bakımdan çok önemli olan sorgulanmaya devam ediliyor. Bu parayı alabilmek için gerekli şartları sağlayan ve başvurusunu yapan herkes bu maaştan yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde yürütülen evde bakım maaşı ödemeleri 2019 yılında oldukça yoğun ilgi görüyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar haberimizin devamında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Temmuz evde bakım maaşı (parası) sorgulama sayfası!
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