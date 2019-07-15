Rum basını: “Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu”

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Phileleftheros isimli yayın kuruluşu Kıbrıs açıklarında arama faaliyetlerine devam eden Fatih gemisinin, doğalgaz rezervi bulduğunu iddia etti.Basın kuruluşu, bulunan rezervin yaklaşık 170 milyar metreküp olduğunu ileri sürdü. Ayrıca edinilen bilginin adadaki Avrupa Birliği yetkililerinin üye ülke temsilcilerine bilgiyi ulaştırdığını iddia edildi.Rum basınında yer alan bu iddia Yunanistan, Rusya ve birçok Avrupa ülkesindeki basın kuruluşlarınca son dakika haberi olarak paylaşıldı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KARARLILIK VURGUSU

Bu arada KKTC medyasına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye'nin faaliyetleri sürecek. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumakta. Türkiye olarak öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürüyoruz. Böylece Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak ısrarla sürdürdükleri tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

'TÜM ADA'DA ARAŞTIRMA YAPILABİLİR'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Türkiye'nin sondaj çalışmalarının bütün Kıbrıs'ın etrafına yayılmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye de kendisine ait gördüğü bölgelerde çalışmalara başlıyor. Gerçekte bu olan, Doğu Akdeniz'deki güçlerin dengelenmesine sağlıyor" diye konuştu.



