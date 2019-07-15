Rum basını: “Fatih sondaj gemisi 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu”

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KARARLILIK VURGUSU
Bu arada KKTC medyasına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye'nin faaliyetleri sürecek. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumakta. Türkiye olarak öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürüyoruz. Böylece Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak ısrarla sürdürdükleri tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.
'TÜM ADA'DA ARAŞTIRMA YAPILABİLİR'
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Türkiye'nin sondaj çalışmalarının bütün Kıbrıs'ın etrafına yayılmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye de kendisine ait gördüğü bölgelerde çalışmalara başlıyor. Gerçekte bu olan, Doğu Akdeniz'deki güçlerin dengelenmesine sağlıyor" diye konuştu.