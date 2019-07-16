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11. Plan ve kabul edildi

Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk , Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi. Plan, 2019-2023 yıllarını kapsıyor. Gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olmadı öngörülüyor. İşsizlik yüzde 9.9 ve büyüme yüzde 4.3 olarak hedefleniyor. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılmasına yönelik daha fazla değer üreten ekonomi ve sosyal kalkınma öngörülüyor. Her alanda rekabet ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanıyor. Teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 21:05
11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
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11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
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