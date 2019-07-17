Türkiye gemileri dörtlüyor

Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz aramasından rahatsız olan Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı almasına misilleme gecikmedi. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih ve Yavuz gemileriyle hidrokarbon arayan Türkiye, Karadeniz ve Marmara'da arama yapan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de Doğu Akdeniz'e inmesine karar verdi.

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 ve Doğu Akdeniz açıklaması

'VAZGEÇMEYİZ' MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı karar Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına tokat niteliğinde. Bakanlık kaynakları, Oruç Reis'in Akdeniz'e indirilmesinin Doğu Akdeniz'den vazgeçilmeyeceğine dair kararlılığın bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bakanlığın aldığı kararla, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de aramadık nokta bırakmayacak. Yavuz sondaj gemisi Mağusa açıklarında demirlemiş vaziyette. Kısa sürede onun da belirlenecek sahada Fatih gibi sondaj çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.







TÜRKİYE'NİN GÜCÜ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekerek, "Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir" dedi. Dönmez, Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin de Akdeniz'e gideceğini açıkladı.







AB'NİN YAPTIRIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek onayladığı yaptırımlarının ekonomik bir ağırlığı yok. Onaylanan yaptırımlar mali yardımlarda kesintiyi ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasını öngörüyor. AB belirli alanları desteklemek için 2014-2020 arasında Türkiye için 4.4 milyar euro fon ayırmıştı. Ancak birlik çeşitli bahanelerle 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'ye ayrılan fonlardan kesintiye başlamıştı. Hava Taşımacılık Anlaşması ise ölü doğmuş bir anlaşma olarak gösteriliyordu.







BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere envantere giren sismografik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz bölgesinde sismik arama çalışmalarına başladı. 2017 yılında ise Akdeniz'e gitti. Gemi şu anda Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları yapıyor.







FATİH SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih' geçen yıl arama çalışmalarına başladı. Fatih, 30 Ekim'de Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike- 1 alanına geçti, sondaj çalışmalarına burada devam ediyor.







YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, 20 Haziran'da Kocaeli Dilovası'ndan yola çıktı, Antalya ve Taşucu limanına uğrayarak son yüklemeleri yaptı. Daha sonra da Doğu Akdeniz'e ulaştı. Gemi, KKTC'den alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondaja başlayacak.