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20 Temmuz ne kadar oldu? Güncel gram ve fiyatları son dakika...

İlgili vatandaşlar büyük bir ilgiyle haftanın son iş günü hakkındaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet oldu? Ülkemizde en çok birikim ve yatırımı yapılan alanların başında yer alan altın için piyasanın gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Üstüne üstlük toplumsal hafıza ve ortak değerler de toplumu oluşturur, bizim toplumumuzda altın son derece değerli ve önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 20 Temmuz altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını ve son dakika anlık değişimlerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.7.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 10:25
20 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Özellikle hakkındaki son dakika araştırmalarında vatandaşın dikkati ve çeyrek altına çevrilmiş durumda, öyle ki düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bireyler araştırmalarını hızlandırdı. Euro ve dolardan bağımsız olarak ülkemizde en çok yatırımı yapılan yastıkaltı altınlarıdır, detaylı bir şekilde hazırladığımız içeriğimizde 20 Temmuz altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

20 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bu sabah saatlerinde 259,12 TL'den alınırken 259,16 TL'den satılıyor. fiyatlarındaki yükselişten sonra vatandaşların dikkati gram altına çevrildi. Gram altın son senelerde düğünlerde de karşımıza çıkan altın türleri arasında yer alıyor.

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20 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika...
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