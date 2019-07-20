20 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Özellikle altın fiyatları hakkındaki son dakika araştırmalarında vatandaşın dikkati gram altın ve çeyrek altına çevrilmiş durumda, öyle ki düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bireyler araştırmalarını hızlandırdı. Euro ve dolardan bağımsız olarak ülkemizde en çok yatırımı yapılan yastıkaltı altınlarıdır, detaylı bir şekilde hazırladığımız içeriğimizde 20 Temmuz altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

20 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bu sabah saatlerinde 259,12 TL'den alınırken 259,16 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişten sonra vatandaşların dikkati gram altına çevrildi. Gram altın son senelerde düğünlerde de karşımıza çıkan altın türleri arasında yer alıyor.