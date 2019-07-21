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Bayramda yurtdışına gidiyoruz

Giriş Tarihi: 21.7.2019
Bayramda yurtdışına gidiyoruz
Kurban ?Bayramı'na sayılı günler kala, bayramını evde geçireceklerin yanı sıra, tatil planı yapan tüketicilerin de tercihleri şekillenmeye başladı. Bayram tatiline yönelik talebi değerlendiren Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, "Yurtdışı seyahatleri ve yurtiçi kültür turlarında geçen yıla göre yüzde 30 civarında bir artış var" dedi. Tatilin dokuz güne çıkarılmasını beklediklerini söyleyen Küçükyılmaz, yurtdışında daha çok 5-7 günlük Balkan-Orta Avrupaİtalya- Yunan Adaları ve Bangkok Phuket gibi turların tercih edildiğini söyledi.
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