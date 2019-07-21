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GE ve Türkerler’den rüzgârda dev işbirliği

Giriş Tarihi: 21.7.2019
GE ve Türkerler’den rüzgârda dev işbirliği
GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler Holding ve RT Enerji ile Kirazlı, Meryem, Şile, Pamukova ve Mahmut Şevket olmak üzere beş kara tipi rüzgâr santraline ekipman tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı. GE'nin 3MW'lık 49 kara tipi rüzgâr türbini İzmir, Bilecik, Sakarya ve İstanbul'a kurulacak. 158 MW toplam kapasiteye sahip proje, bölgeye 183 bin konutun enerji ihtiyacına karşılık gelen yenilenebilir enerji sağlayacak. Projede kullanılacak 147 adet rüzgâr türbini kanadı, GE'nin 450'den fazla çalışanının bulunduğu İzmir, Bergama'daki LM Wind Power fabrikasında üretilecek. Tesis, hızla büyüyen Türkiye rüzgâr enerjisi sektörünün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
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GE ve Türkerler’den rüzgârda dev işbirliği
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