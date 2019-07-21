Kapıkule’de kuyruğa son!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda önemli tedbirler alındığını açıkladı. Pekcan, 2018 yılı sonlarında bakanlık birimleri, kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden oluşan geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulduğunu, bakanlığa intikal eden şikâyet ve raporları derleyerek 52 eylemden oluşan bir plan hazırladıklarını aktardı.



İLAVE 50 PERSONEL

Bulgar makamları ile gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda TIR sahasında ilave 2 peronun daha faaliyete geçirilmesinin sağlandığını anımsatan Pekcan, TIR parklarına alınan araçların oluşturulan sıra sistemi dahilinde sınır kapısına kontrollü şekilde sevk edilmesi uygulamasının hayata geçirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, sene başından itibaren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce yolcu işlemleri gümrük hizmetinin hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için Kapıkule Gümrük Kapısı'na temmuz ayı başında 50 ilave personel görevlendirildiğini belirterek, ilgili bölge müdürlüğünce ihtiyaca göre diğer gümrüklerden veya hizmet birimlerinden personel görevlendirmesinin de yapılabildiğine işaret etti. Türkiye giriş bölümünde 10 peronda 25 personel ile araç tescil işlemleri yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Pekcan, 3 vardiya ile 24 saat esaslı hizmet verildiğini vurguladı. Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bulunan bilgilendirme ekranı ile vatandaşların gümrük işlemleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Pekcan, "Tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlanmış oldu" dedi.

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