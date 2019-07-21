Kiş’e Türk imzası

BUGÜN NELER OLDU

ABD yaptırımları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İran'a Türk yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Özellikle sanayi yatırımlarıyla farklı sektörlerden birçok firmanın ilgi gösterdiği İran, taşıdığı potansiyelle turizm sektöründeki yatırımcıları da cezbediyor. Körfez ülkelerinden yatırımcıların yakın takibinde olan ülkede, Crystal Otelleri'nin sahibi Türk turizmci Tuncay Kilit'in aldığı dev yatırım kararı konuşuluyor. Kilit, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan turizm cenneti Kiş Adası'nda 100 milyon dolarlık yatırımla 1.000 odalık dev bir otel yatırımı için imza attı. Söz konusu otelde toplantı salonları, erkek ve kadınlara ait plajlar, spor alanları, su parkı, havuzlar ve ailelerin vakit geçirebileceği sosyal alanların da yer alacağı öğrenildi."İran'ın kalbine açılan kapı" olarak nitelendirilen Kiş, ziyaretçilere gümrüksüz alışveriş, yatırımcılara ise 20 yıla ulaşan gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti ile biliniyor. Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde kumarhane ve tatil merkezi olarak öne çıkan ve idari olarak Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Kiş Adası'na bu özelliklerinden dolayı "Küçük Dubai" benzetmesi yapılıyor.Turkuaz renginde denizi, mercanları ve altın sarısı kumsallarıyla yerli-yabancı turistlerin ilgi odağında olan adaya yatırım yapan ve Kilit Hospitality Group (KHG) bünyesinde yer alan Crystal Hotels, yurtiçinde 18 tesisle hizmet veriyor. 2005'te sektöre adım atan Crystal Hotels, 14 yılda Türkiye'nin en büyük otel zinciri konumuna geldi. Tümü 5 yıldızlı olan tesisler çocuk, aile, doğa, lüks, eğlence, kış gibi farklı konseptler sunuyor.Yaklaşık 20 bin yatak kapasitesi ve 7 bin çalışanı ile sektörün en yüksek istihdam oranlarından birine sahip olan zincirin sahibi Antalyalı Kilit ailesinin gıdadan sağlığa çeşitli alanlarda yatırımları bulunuyor. Kilit Şirketler Grubu'nun temeli baba Turan Kilit tarafından 1955'te Antalya'da açılan bir zücaciye dükkânıyla atılmış. Halen turizmotelcilik, gıda-hayvancılık, otel-endüstriyel mutfak ekipmanları- sağlık ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren aile, 2008'de Türkiye'nin en eski 'çatalkaşık' markalarından biri olan Ar-Yıldız'ı da bünyesine katmıştı.10 hektarlık alan üzerine yakında yatırımına başlanacak tesisle ilgili anlaşma, Kilit Hospitality Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit ve Kiş Serbest Bölge Genel Müdürü Gholamhoseyn Mozafferi tarafından imzalandı. Mozafferi, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada Katar, Umman ve Irak'tan birçok yatırımcının ülkenin en önemli turizm merkezi Kiş'le ilgilendiklerini belirterek, yakın gelecekte adada yatırımların önemli oranda artacağını söyledi.