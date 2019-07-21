Suriyeli kadınlara mikrokredi desteği

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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Care International 6 ayda Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da yaşayan ve iş fikri olan 589'u Suriyeli, 199'u Türk toplam 788 kadını 'mikrokredi' desteği ile iş sahibi yaptı. Pilot proje kapsamında kadınlara 500 ile bin 500 liralık kredilerle toplam 860 bin lira destek sağlandı. Evlerinde küçük çaplı işler kuran kadınların kimi reçel, kimi ev yemekleri satışı yaptı. Şanlıurfa'da bir kadın ise evinin bir odasında kuaförlük yapmaya başladı. El işi, simit, tespih, tatlı, pasta yapıp satan kadınların yanı sıra terzilik, dondurmacılık, aktarlık yapanlar da oldu.Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile görüşen CARE International Başkanı Michell Nunn, Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını üstlenen ve insani yardımda gösterdiği liderlik için Türkiye'ye şükran borçlu olduğunu ifade etti. Nunn, iş fikri olan kadınları 2006 Nobel Barış Ödülü alan Grameen modeli ile desteklediklerini söyledi. Mikrokredi kullanan kadınların hayatında yaşanan ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, "Bu proje, hem kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların özgüvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek. Projemiz sosyal uyumun sağlanmasında etkin bir rol oynuyor" diye konuştu.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise eylül sonuna kadar yüzde 60'ı Suriyeli olmak üzere 900 ihtiyaç sahibi kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akgül, "CARE ile yaptığımız değerlendirmeler oldukça olumlu. Mardin, İstanbul ve Adana gibi illerde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirttiler. Eğer pilot proje başarılı olursa hükümetin yapacağı değerlendirmelerden sonra projeyi söz konusu illerde de sürdürebiliriz" şeklinde konuştu. Proje kapsamında, haftalık olarak yapılan mikro kredi geri dönüş oranının yüzde 100 olduğu, projenin önümüzdeki sene de devam etmesinin planladığı belirtildi.2003 yılından beri TİSVA tarafından yürütülen çalışmalarla dar gelirli kadınlara 860 milyon lira mikro kredi verildi.