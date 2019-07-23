Azure, Türk şirketlerine Avrupa’da ofis açtı

BUGÜN NELER OLDU

Körfez Bölgesi ve Türk Cumhuriyetleri'nde yaptığı yatırımlar ve kurduğu ticaret köprüleriyle tanınan Azure Grup, şimdi de rotayı Avrupa'ya çevirdi. Azure Grup, Avrupa'nın finans merkezi Londra ile moda üssü Milano'da kurduğu ofislerle Türk şirketlerine yeni bir perspektif kazandırıyor.İngiltere ve İtalya'da kurduğu ofislerle Azure Grup, Türk firmalarının Avrupalı şirketlerle temasını sağlayacak, onlara çalışma alanları yaratacak. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Türkiye'de de bilinen önemli plazalarda şirketler sanal ofis kuruyor, toplantı ve görüşmelerini o ofisler sayesinde yürütüyor. Çok uygun bir fiyata sağlanan bu imkânda sekreter, asistan dahil hiçbir personel çalıştırmıyorsunuz. Dünyada hızla artan bir trend. Londra ve Milano'da açtığımız ofislerde Türk şirketlerine satış ve lojistik desteğin yanı sıra buralarda bir adrese sahip olduğunu göstersinler istedik" dedi. Gül şöyle devam etti: "Türk firmaları büyük bir pazarlama stratejisine sahip olacak. Burada amacımız Körfez Bölgesi ve Eski Doğu Bloku ülkelerinde yaptığımız gibi ikili ticareti artırmak."