DHMİ’nde Hüseyin Keskin dönemi

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DevletHava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlük görevine Funda Ocak'ın emekli olmasının ardından dün yeni atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre yeni DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin oldu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam eden Keskin, Türkiye'nin en büyük yer işletme şirketi TGS'de Kurucu Genel Müdürlük yaptı. TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreterliği gibi görevler de yürüten Keskin en son, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanlığı'nı yapıyordu.